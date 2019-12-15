ترامب جونيور يدعو إلى إغراق الديمقراطيين بالمكالمات و التغريدات

دعا "دونالد ترامب جونيور" ، أحد أبناء الرئيس الأمريكي ،كل أنصار والده إلى حملة من المكالمات الهاتفية والتغريدات عل تويتر، موجهة للديمقراطيين بسبب محاولاتهم عزل ترامب الأب من منصبه.

وجاء في تغريدة دونالد ترامب الابن التي تشاركها الأب بعد ذلك على حسابه :" كفى! هؤلاء الديمقراطيون في مناطق ترامب كانوا يقولون إنهم يساندون "دونالد ترامب الحقيقي" ، إنهم يكذبون."

وأضاف:"حان الوقت كي يسمعوا حملتنا . هذه لائحة كاملة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، كلموهم دون توقف، أرسلوا إليهم تغريدات، اشرحوا لهم انه من غير الممكن، وأنكم ستتذكرون في نوفمبر"، يقصد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جدير بالذكر أن أرقام الهواتف التي نشرها ترامب جونيور ليست أرقامًا شخصية، وإنما تخص هواتف مكتبية.

التغريدة لها علاقة بالتحقيق الخاص بعزل الرئيس الأمريكي وإن لم يشر الابن إلى ذلك صراحة ،حيث يستعد مجلس النواب الأمريكي بكامل أعضائه للتصويت خلال الأسبوع المقبل، على لائحة التهم التي وجهها الديمقراطيون لترامب وأقرتها اللجنة القضائية يوم الجمعة الـ 13 من ديسمبر، وتتضمن "سوء استعمال السلطة" و "عرقلة عمل الكونغرس".

وقرر الديمقراطيون فتح تحقيق بهدف عزل دونالد ترامب، بعد تفجير فضيحة ضغطه على الرئيس الأوكراني "فوليديمير زيلينسكي" ، للتحقيق مع نجل "جو بايدن"، المنافس الذي يخشاه في انتخابات 2020.