طفل مصري يُبكي السيسي في منتدى شباب العالم (فيديو)

شعل الطفل المصري زين يوسف، المعروف بـ"قاهر السرطان" حماسة الحضور في منتدى شباب العالم بمصر، بعد شفائه من المرض ومعاناته لمدة قرابة 7 سنوات، ليصعد إلى المنصة، كأصغر متحدث مصري في النسخة الثالثة للمنتدى.

وتضمن برنامج انطلاق المنتدى مساء السبت لقطات مسجلة من حياة زين وأسرته أثناء المرض، وصولًا إلى تماثله للشفاء، ليتحدث زين من المنصة عن تجربته، وطموحاته المستقبلية، وسط حالة من الترقب لصعوده والتصفيق الحار له، كونه أحد الأطفال الذين أثاروا الجدل والتعاطف معه من قبل الملايين خلال السنوات الماضية من خلال الإعلانات الخاصة بالتبرع لمستشفيات علاج السرطان.

وأبكي الطفل زين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط بكاء الكثير من الحاضرين، تعاطفًا مع حالته، وفرحًا بشفائه، ليطلب الرئيس المصري إبقاءه في مكانه على المسرح، طالبًا مصافحته.

وصعد الرئيس للطفل زين، وصافحه، مهنئًا إياه بالشفاء، في الوقت الذي طالبت فيه الإعلامية إيمان الحصري الحضور بدعم والدته رضوى موسى، التي تحضر المنتدى، لتقف باكية، وتبكي الحضور، بدموع الفرح والشكر لشفاء نجلها.

يذكر أن الرئيس المصري افتتح مساء السبت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمشاركة قرابة 7آلاف شاب من مختلف دول العالم، يمثلون قرابة 113دولة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبعض قادة دول العالم.

https://www.youtube.com/watch?v=zsaqtzeq0o0