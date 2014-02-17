مسرحية "اللي بنى مصر" تستأنف عروضها

بعد أن توقف عرض مسرحية "اللي بنى مصر" الأسبوع الماضي، بسبب اعتراض الفنان الكبير محمود الجندي على إزالة الأفيش الخاص بالمسرحية من واجهة المسرح العائم الذي تعرض عليه، ووضع أفيش مسرحية "اللي خايف يروح" بدلا منه، عاد محمود الجندي لاستئناف العرض بعد ضغوط من جانب رئيس البيت الفني للمسرح الفنان فتوح أحمد.

ومن المنتظر أن يحضر وزير الثقافة الدكتور صابر عرب، الإثنين، عرض المسرحية بعد حل الأزمة ووضع أفيش للعرض في مدخل المسرح، بشكل يرضي الفنان محمود الجندي.

من جانبه قال مدير مسرح الشباب الفنان حلمي فودة: " جرى استئناف عرض "اللي بنى مصر" الجمعة الماضي، حيث حققت في ذلك اليوم إيرادات كبيرة مقارنة بأسعار تذاكر مسرح الدولة، والظروف التي تمر بها مصر حاليا التي دفعت مجموعة كبيرة من الجمهور إلى التوقف عن متابعة العروض المسرحية".

وأضاف فودة: "حضور وزير الثقافة للعرض ليس له علاقة بمشكلة الأفيش، فهي زيارة مؤجلة من الأسبوع الماضي بسبب سفر الوزير إلى موريتانيا، وسبق أن حضر الوزير مسرحية "زنقة الرجالة" للفنان أحمد راتب الأسبوع قبل الماضي" .