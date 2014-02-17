صور.. المطربة جنات تتألق في القاهرة

تألقت النجمة المغربية جنات، في حفل عيد الحب بالقاهرة، حيث أحيت حفلاً غنائياً داخل فندق "إنتركونتننتال سميراميس"، بحضور عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية، وقد أحيت "جنات" هذا الحفل بعد أن رفضت عدة عروض للاحتفال بنفس اليوم في فنادق دبي والكويت، وهو ما اعتذرت عنه متمسكة بالجمهور المصري، الذي يقدرها بشكل واضح من خلال الهدايا التي تلقتها، وهي العديد من الدباديب والقلوب الحمراء، و"سلسلة" تحمل كلمات الحب احتفالاً بالفالنتين من أحد المعجبين.
"جنات" قدمت مجموعة من أغانيها الرومانسية المحببة لدى الشباب من الجنسين منها: "حب جامد" ،"بحبك" ،"اللي بيني وبينه"، "يا مسا الجمال"، "حبيبي على نياته"، كما طالبها الجمهور بـ "أنا دنيته" و"أنا لك على طول" للعندليب".