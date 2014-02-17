صور.. المطربة جنات تتألق في القاهرة

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النجمة المغربية تقدم مجموعة من أغانيها الرومانسية المحببة لدى الشباب، وتلهب القاعة بالتصفيق والحماس.