روبي تدخل سجن النساء

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مسلسل "سجن النساء" من المقرر أن يتم البدء في تصوير مشاهده داخل ديكور السجن الذي تم بناؤه خصيصاً ليلائم أحداث المسلسل.