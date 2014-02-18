روبي تدخل سجن النساء

القاهرة - تبدأ النجمة روبي خلال الأيام المقبلة تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل الجديد "سجن النساء"، بعد أن تم الاستقرار عليها للمشاركة في بطولة المسلسل، وبذلك تنضم روبي لزميلتيها نيللي كريم والتونسية درة لاقتسام بطولة المسلسل.
وقالت مخرجة العمل كاملة أبو ذكري: "إن المسلسل سيظهر الثلاثي كمسجونات في سجن النساء، وتقوم كل منهن بسرد حكايات أودت بهن خلف الأسوار".
ومن المقرر أن يتم البدء في تصوير مشاهد المسلسل داخل ديكور السجن الذي تم بناؤه خصيصاً ليلائم أحداث المسلسل.
وكانت كاملة أبو ذكري قد زارت عدة مرات سجن النساء بالقناطر لمعايشة النزيلات وسماع قصصهن.