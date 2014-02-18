أمير تاج السرّ يروي "سيرة الجرح" شعرا

صدر عن دار نسيم للنشر والتوزيع حديثا ديوان شعري تحت عنوان "سيرة الجرح" للروائي السوداني الكبير أمير تاج، وهو طبعة جديدة من ديوانه الأول الذي صدر عن وزارة الثقافة القطرية تحت عنوان"أحزان كبيرة" في الثمانينات.

الطبيب السوداني أمير تاج السر بدأ ممارسة الكتابة في مراحل مبكرة جداً من حياته، وأصدر دواوين شعر بالعامية السودانية. وفي عام 1985، بدأ يكتب الشعر بالفصحى ونشر قصائده في مجلات:"إبداع، والشعر، والقاهرة"، وكان يتوقع الكثير من أصدقائه أن يظل مستمراً في كتابة الشعر، ولكنه في عام 1997 كتب رواية اسمها «كرماكول»، وكان حينها أنهى دراسته في مصر ويستعد للعودة، ورغم كونها رواية صغيرة، فوجئ بأنها أحدثت أصداء كبيرة في القاهرة، الأمر الذي شجعه على مواصلة الكتابة الروائية.

"إرم" تشارك متابعيها هذا المقطع من قصيدة "أحزان كبيرة":

" داخلي لغة

تتلون مثل الفراشات

صفراء..

حمراء..

خضراء..

مشنوقة اللون،

لي تعب،

يمسك اليد والقدمين،

ونرنيمة الشعر،

ألمحه في المصارين حين

تشاجر،

في الطارقين يدي

حين تطرقهم،

في السعال، وفي ربطة العنق،

والعالقين بأدوية القلب،

والذائبين على مسمع من دمي.

لي عيون تسجل إطلالة

القيء،

والشجر المتكرر في المشي،

والانبهار يإيماءة الطفل

وهي تردد:

با..با..با "