"السلطانة هويام" تعاقب والد ابنتها

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مريم أوزرلي تسند اسم عائلتها لابنتها "لارا" عوض اسم عائلة حبيبها السابق أتاش الذي تخلى عنها حين زفت له خبر حملها العام الفائت.