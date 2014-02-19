"السلطانة هويام" تعاقب والد ابنتها

تحولت حياة الممثلة التركية مريم أوزرلي إلى مسلسل درامي حقيقي بعد تأديتها دور"السلطانة هويام" في المسلسل التركي الشهير "حريم السلطان"، و يتابع المهتمون آخر تطورات قصة حبها مع والد طفلتها رجل الأعمال جان أتاش على أمل أن تجمع المولودة شمل الأحبة من جديد.
و أنجبت مريم أوزرلي ابنتها بتاريخ 10 شباط / فبراير الجاري، ومنحتها اسم"لارا" مسندة إليها اسم عائلتها عوض اسم عائلة حبيبها السابق أتاش الذي تخلى عنها حين زفت له خبر حملها العام الفائت.
وقررت "السلطانة" معاقبة والد طفلتها بحرمانه من لقاء لارا "وجها لوجه"، ليكون شأنه شأن أي متابع لأخبارها، فيما أكد اتاش عدم تمكنه من رؤية ابنته لمجموعة من أصدقائه المقربين أثناء وجوده معهم بإحدى المطاعم فى منطقة اتيلار في سهرة يوم عيد الحب.
ولم تشفع للأب البيولوجي أتاش توبته وإعلانه أنه يرغب بأن تحمل المولودة اسمه في الأوراق الرسمية، بل قامت اوزرلي بنشر أول صورة لابنتها لارا بصفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتبدو فيها يد المولودة مع سوار يحمل تاريخ ميلادها.