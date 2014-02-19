غيا ارشيدات تطرح معزوفة "أصوات عنف"

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من خلال مقطوعتها الموسيقية الجديدة التي تحمل عنوان: "أصوات عنف" ترد العازفة الأردنية المعروفة غيا ارشيدات على الإهانة التي تعرضت لها من قبل العاملين في مركز الحسين الثقافي قبل فترة ليست بعيدة.

وتقول غيا في حديث خاص لــ إرم: "أنا لم أجد أفضل من الموسيقى للتعبير عن حزني وإحباطي تجاه الاعتداء الذي حصل على حفلي الأول في بلدي الأردن، هذا هو ردي على كل مسؤول سواء شارك بالضرب، أو بتلفيق التهم، أو بالصمت والخذلان تجاه هذا الاعتداء المخزي.. المسؤول قد يغادر منصبه ويتغير، لكن الموسيقى تبقى.. ".

وتعتزم ارشيدات طرح هذه المقطوعة في ألبومها الجديد الذي ستطرحه خلال الشهرين القادمين، حيث يحتوي على 16 مقطوعة من المقطوعات التصويرية للأفلام الوثائقية التي شاركت بها حصريا.

وتم تداول قصة الاعتداء على فرقة غيا ارشيدات عبر الكثير من وسائل الإعلام المحلية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معها الآلاف، إذ نددوا بما حصل في الحفل، مطالبين بإقالة مدير المركز.