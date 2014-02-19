العثور على جثة المخرج الشاب محمد رمضان

القاهرة – (خاص) من رشا حمدي

عثر صباح الأربعاء على جثة المخرج الشاب محمد رمضان المفقود في "سانت كاترين"، في منطقة بوادي جبال جنوب سيناء بعدما جرفت العاصفة الثلجية جثته إلى هناك.

وكان 8 من الشباب المصريين قد قاموا برحلة سفاري إلى جبال سانت كاترين لكن هبوب عاصفة ثلجية أدّى إلى مقتل 4 منهم ونجاة 4 آخرين.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية قد أكد الثلاثاء، أنّ عمليات البحث والتمشيط التي تقوم بها عناصر القوات المسلحة للبحث عن الشخص المفقود بمنطقة وادي الجبال والذي يدعى "محمد رمضان" لا زالت مستمرة منذ الأمس باستخدام كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة بمشاركة القوات الجوية.

وأضاف أنّ أكثر من ٢٠ عنصراً من قوات حرس الحدود وقصاصي الأثر وبعض البدو توجّهوا للبحث عنه رغم الظروف الجوية الصعبة، والطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة المذكورة التي يصعب فيها سير الآليات والجمال أيضاً وتصل درجة الحرارة فيها إلى [١١ درجة مئوية تحت الصفر].

يُذكر أن محمد رمضان، معيد بالمعهد العالي للسينما، وخريج دفعة 2010، ولم يخرج إلا فيلم روائي قصير "حواس"، وحصد أكثر من 10 جوائز، منها جائزة المهرجان القومي للسينما، وجائزة مهرجان وهران السينمائي الدولي بالجزائر.