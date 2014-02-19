صور.. السينما المصرية تستقبل "Winter's Tale"

طرحت شركة "يونايتد موشن بيكتشرز" اليوم الأربعاء، فيلم "Winter's Tale"، لعرضه في دور السينما المصرية.
وقالت الشركة في بيان لها: "تقع أحداث "Winter's Tale" داخل مدينة نيويورك الأسطورية القديمة، حيث تروي قصة معجزات، ومصائر تلتقي، بالإضافة إلى المعركة التاريخية بين الخير والشر".
الفيلم من بطولة كولين فاريل وجيسيكا براون فندلي الحاصلين على الأوسكار، وجنيفر كونلي ووليام هارت وإيفا ماري سانت وراسل كرو، كما يشارك في التمثيل ريبلي سوبو وماكيلا تويجز اللذان شاركا أيضا في مسرحية "Once" على مسرح برودواي.
ويمثل الفيلم التجربة الإخراجية الأولى لـ "أكيفا جولدسمان"، الذي اقتبس سيناريو الفيلم من رواية شهيرة من تأليف مارك هيلبرن.
وأصبح جولدسمان واحداً من كتاب هوليوود الرئيسيين، حيث كتب عدداً من الأفلام المهمة، وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو عن "A Beautiful Mind".
يذكر أن شركة "يونايتد موشن بيكتشرز"، تعتبر واحدة من كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي، والوكيل الرسمي سينمائيا لشركة "وارنر بروس بيكتشرز" الأميركية في مصر.