إيمي: أنا محظوظة بالعمل مع هنيدي

القاهرة – (خاص) من أميرة رشاد

أكدت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم أنها لم تفكر ولو للحظة في رفض المشاركة بمسلسل الكارتون "سوبر هنيدي" أمام النجم محمد هنيدي، موضحة أّنّ العمل مع محمد هنيدي متعة كبيرة لأنه يحرص على ظهور كل من يعملون معه بشكل جيد.

وأشارت إلى أنها لا تجد مشكلة في تقديم نفس الدور الذي قدمته من قبل الفنانة المعتزلة حنان ترك، لافتة إلى أنها تجسد دور زوجته خلال حلقات المسلسل الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

وقالت إيمي: "العمل مع محمد هنيدي متعة كبيرة، خاصة أنه يضفي على جو التصوير حالة من المرح، وكنت سعيدة الحظ بالعمل معه في فيلم "تيتة رهيبة"، وأعتبر نفسي محظوظة أيضا لأنني سأتعاون معه مرة أخرى".

يذكر أن مسلسل "سوبر هنيدي" تأليف عمر طاهر، وفكرة وإخراج شريف جمال.