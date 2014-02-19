هيفاء تستفز جمهورها بفيديو وصور ساخنة

بيروت – أطلت النجمة اللبنانية على جمهورها من خلال فيديو قامت بنشره على موقع "أنستغرام" تقمصت فيه إطلالة "حورية" وكتبت معلقة على الفيديو "حورية سوداء"، حيث ارتدت فستاناً أسود طويل له ذيل، وأسدلت شعرها الأحمر على كتفيها، ووقفت تستعرض جسدها بطريقة استفزت بعض متابعيها الذين تساءلوا عن مناسبة الفيديو، إلا أنهم لم يجدوا رداً من الفنانة.

أما الصدمة، فكانت صور جديدة نشرتها هيفاء لإطلالتها قبل الخروج، حيث كانت ترتدي جيب أسود جلدي له "سوستة ذهبية"، ولكن الغريب أنّ الفنانة اللبنانية تعمدت نشر صورة لمؤخرتها فقط، بشكل أثار استياء متابعيها، ومن أبرز تعليقاته: "أما صدك ماتستحين .. قبر"، "هيفاء حبيبي انتبهي احد يغدر فيك من ورى ويرفع السحاب".