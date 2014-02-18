صور.. أحمد عز داخل كواليس "إكسلانس"

يصور أحمد عز ونور اللبنانية أهم مشاهد مسلسل "اكسلانس" باستوديو مصر بمشاركة النجم الكبير صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وميرهان حسين والمسلسل تأليف أيمن سلامة واخراج وانتاج وائل عبد الله

المشاهد المهمة التي يصورها عز هي مشاهد المحكمة حيث يتم القبض عليه ويحال للمحاكمة وبرفقته حبيبتة التي تقوم بدورها نور ومحاميه الخاص الذي يقوم بدوره صلاح عبد الله.

وقال عز في تصريحات خاصة لأرم ..نصور يوميا ما يعادل 12 ساعة نظرا لضخامة المسلسل وقد اضطررنا لعمل جدول تصوير مكثف حتى نتمكن من تصوير أكبر قدر من المشاهد قبل حلول شهر رمضان خاصة أننا سنضطر للسفر إلى لندن حوالي شهر كامل للتصوير هناك.

وأضاف عز .. أجسد في المسلسل شخصية"سيف الدسوقي " وهو رجل أعمال شاب وثري جدا وله عدد كبير من الشركات ونظرا لنجاحه الكبير فأن اعدائه يتربصون به ويحاولون الفتك به بتدبير مؤامرات محكمة فيضطر سيف لمواجهة القانون ثم الهروب حتي يستطيع محاربة اعدائه واثبات براءته.