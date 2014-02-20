صور.. دموع نجمات الفن في عزاء حفيد فريد شوقي

عدد كبير من نجوم الفن قدموا العزاء في وفاة رجل الأعمال، فريد المرشدي، لوالدته المنتجة ناهد فريد شوقي، وطليقته داليا البحيري، بعد أن لقي مصرعه في حادث سير على طريق السويس، وشارك في تقبل العزاء، خالته الفنانة رانيا فريد شوقي، وشقيقته الفنانة ناهد السباعي.

النجمات يسرا ولبلبة وصفاء أبو السعود ونيللي كريم، كن من أوائل الحاضرين، لتخفيف أحزان عائلة وحش الشاشة، فريد شوقي، بالإضافة إلى صابرين، وفاء عامر وشقيقتها أيتن عامر، ريهام عبد الغفور، غادة إبراهيم،سوسن بدر طليقة الراحل، المنتجة إسعاد يونس، منال سلامة، نجوى فؤاد، ألفت إمام، المخرجة رباب حسين،السيناريست زينب عزيز، الإعلاميات سهير شلبي، بوسي شلبي، كما حضرت الفنانة الكبيرة المعتزلة شهيرة بصحبة ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين.

وحضر من الفنانين كل من الفنان سمير صبري، محمود قابيل، خالد زكي، رشوان توفيق، محمد أبو داود، مفيد فوزي، ومن المنتجين والمخرجين والكتاب، حضر يسري نصرالله، خالد يوسف، علي إدريس، مدحت السباعي،عبد العزيز حشاد، وبشير الديك، فداء الشندويلي، المنتج أحمد السبكي.