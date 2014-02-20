"هيستيريا" تعيد جهاد سعد للمسرح

يعود الفنان جهاد سعد لخشبة المسرح السوري كمخرج، بعد غياب طويل، من خلال إشرافه على مشروع تخرج لطلبة المعهد العالي للمسرح في سوريا، حيث تعرض حالياً سلسلة من عرضه المسرحي الجديد "هستيريا"، على خشبة مسرح سعد الله ونوس "المسرح الإيطالي"، بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. والعمل هو عرض التخرج الثاني لطلاب المعهد "السنة الرابعة"، وهم الممثلون: مي السليم، و حسن دوبا، ورهام قصار، وريمي سرميني، وكنان حميدان، ومغيث صقر، ومهران نعمو، وهلا بدير، وولاء العزام.

والموسيقيون: وغيث منصور "غناء"، وسيمون مريش "إيقاع"، عبد الجواد حريتاني "تشيلو"، وعرفان خليفة "ترومبيت".

والفنيون: أمجد عرقسوسي "تصميم الاضاءة"، وسلمى ناصر "تنفيذ إضاءة"، وسامي منصور "تنفيذ الصوت"، ومنصور نصر "مدير إانتاج".

وكان سعد قد اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل "القربان"، أمام كاميرا المخرج علاء الدين كوكش، عن نص للسيناريست الشاب رامي كوسا، قائلاً أنّ اعتذاره عن أداء شخصية (سالم القابض) إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل جاء بسبب ظروفه ومواعيده الغير متناسبة مع مواعيد التصوير.

وأكد سعد بأنه من الممثلين الذين لا يعتذرون عن الدراما السورية في أصعب ظروفها منوها إلى أنه ككثير من الممثلين السوريين عمل في الدراما خلال السنوات الثلاث الماضية في ظروف صعبة وقاسية وغير مواتية، انتصاراً منه ومن زملائه للحركة الفنية في البلاد.