والدة مريم حسين تدعو الفنانة أحلام للتوسط في قضية ابنتها (فيديو وصور)

وجهت والدة الفنانة المغربية مريم حسين رسالة بشأن حبس ابنتها شهرا يليه إبعادها عن دولة الإمارات التزاما بما أصدرته محكمة استئناف دبي الأحد الماضي، مؤكدة أن ابنتها مظلومة، كما طلبت من الفنانة الإماراتية أحلام، التوسط مجددا في قضية ابنتها.

وأطلقت والدة مريم حسين تغريدات عدة من حساب ابنتها الفنانة المغربية عبر موقع "تويتر" مرفقة مع تغريداتها مقطع فيديو به فيلم وثائقي عن مشوار الفنانة المغربية وما حدث لها من مصاعب وأزمات إضافة إلى القضية التي عانت منها منذ 2018 وحتى حبسها حاليا.

وكتبت والدة مريم حسين قائلة، "أناشدكم النظر إلى قضية ابنتي الغالية وفلذة كبدي بعين العدل والرحمة، فما مرتْ به من مصاعب قد أنهكت نفسيتي ونفسيتها ونفسية جميع من يحبونها إلى حد كبير"، مضيفة "أخشى أن يؤثر ذلك سلبا على نجاحات ابنتي التي حققتها بدعم من دولة إمارات الخير، البلد الأم التي احتضنتها بكل الحب والحنان، وكانت هي الداعم لها ولانطلاقتها في مشوارها الفني".

واستطردت "أعطت بكل سخاء لتتمكن من الوقوف بثبات، وازدهرت في عملها الذي أحبته كثيرا، وبدأتْ حياة جديدة مشرقة هي وابنتها، أملي بعدلكم كبير من بعد الله، فبداياتها كانت مشرقة بدعمكم السخي الذي أرجو أن يمتد لتستمر بالنجاح".

اناشدكم بالنظر الى قضية ابنتي الغالية وفلذة كبدي بعين العدل والرحمة، فما مرتْ به من مصاعب قد انهكت نفسيتي ونفسيتها ونفسية جميع من يحبونها الى حد كبير@AhlamAlShamsi #مريم_حسين #إمارات_التسامح #عائلة_وحدة_وطن_واحد#الإمارات

https://t.co/9vS97CBLVK — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) February 2, 2020

على صعيد متصل، أورد العديد من الحسابات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الرسالة التي كتبتها والدة مريم حسين وجاء فيها "مريم مظلومة ارحموا ابنتها طفلة صغيرة سيبوها تعيش مع أسرتها في أمان"، مضيفة"والله حرام فرقوا بيني وبين ابنتي مريم والله حرام فرقوا طفلة صغيرة على أمها، الله المستعان والحمد لله".

وتباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لها إلا أن غالبية المهتمين بالقضية أوردوا في أرائهم عدم تعاطف معها خاصة أن ابنتها أخطأت ورقصت برضاها في المقطع، إضافة إلى عدة تعليقات مليئة بالانتقادات لوالدة مريم حسين متهمين إياها بالتقصير في تربية ابنتها.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، أعلن في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع "تويتر" القبض على مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها وأنها أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي كي يأخذ كل ذي حق حقه.

قضي الأمر ، #مريم_حسين في عهدة الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، شكراً #شرطة_دبي @DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/FmQhnLYDrO — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 31, 2020

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بدبي أصدرت حكمها النهائي في قضية اتهام مريم حسين بهتك العرض بالرضا بعد استمرارها عاما في المحاكم بحبسها شهرا يليه الإبعاد عن الإمارات، كما قضت ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع مريم حسين.