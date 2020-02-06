"سيكل أبونا آدم" يشعل غضبا سعوديا على أميرة الناصر (فيديو)

تسبب مقطع فيديو نشرته نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، باتهامها بالإساءة إلى النبي آدم عليه السلام.

وظهرت "الناصر" في مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" وهي في محافظة جدة، تعلن توجهها إلى منطقة دوار يتميز بوجود مجسم دراجة "سيكل" عملاق هناك، ساخرة بأن الدراجة تعود لسيدنا آدم، "رايحين على دوار السيكل، فيه سيكل كبير هناك، تعرفون سيكل مين ده، سيكل حق أبونا آدم، رح أصورلكم سيكل حق أبونا آدم".

وعند وصولها تابعت بالقول، إنها ستأخذ "صورة تذكارية" مع "سيكل سيدنا آدم".

#اخرسي_اميره_الناصر

هذي شكلها ضرب مخها بعد الطلاق.

اجل سيكل ابونا ادم 😂 pic.twitter.com/admHtsveSF — فاتن خالد (@faten_kahled) February 5, 2020

وعبر هاشتاغ #اخرسي_اميره_الناصر، هاجم ناشطون الناصر، مستنكرين سخريتها من نبي من أنبياء الله، ومؤكدين أنها فعلت ذلك عن عمد في سبيل الشهرة.

#اخرسي_اميره_الناصر

هذي نهاية تشهير السفهاء خلصنا من سلوى وعبدالرحمن المطيري الي يسبون الله جتنا ذي الي تطقطق على الأنبياء والمشكله مو هنا المشكله متابعين ٢٠٠ ألف وفوق (: pic.twitter.com/nb8MybiUUl — Saud Abdullah (@rosx75) February 5, 2020

#اخرسي_اميره_الناصر

تتعاطين حلبه بكيفك

مدمنة شم شرابات براحتك

لكن تسرقين جنزير السيكل وتحطينه حواجب هذي قويه pic.twitter.com/BW7TIR60hk — 🅰️علي🅰️ (@Ali808q) February 5, 2020

#اخرسي_اميره_الناصر

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. اذا الواحد فقد شهرته ويبغى يرجع يروح يسب الدين او يحرف فيه !! pic.twitter.com/rZxZ2yppj2 — رشاد الزهراني (@rdz993) February 5, 2020

واتهم حساب "وش سالفة الهاشتاغ/كود نون" أميرة الناصر برفع مثل هذه الهاشتاغات، لافتا إلى أن لقب "سيكل آدم" أطلقه الفنان المصري عادل إمام على الدراجة.

#اخرسي_اميره_الناصر هاشتاق مدفوع، وهو استكمال لهاشتاقات تم رفعها من قبل “أميرة الناصر”، حيث ظهرت هذه المرة بفيديو لأكبر دراجة في العالم بجدة وتقول:"أن سيدنا آدم عليه السلام اخترع هذه الدراجة"، والحقيقة أنه لقب أطلقه عادل إمام على الدراجة؛ لكبر حجمها.pic.twitter.com/BjxLw3R2AL — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) February 5, 2020

وإثر الهجوم، اضطرت نجمة مواقع التواصل للاعتذار في مقطع فيديو آخر، مبينة أن "ما حدث لم يكن متعمدا، وأن السائق هو من أخبرها أنه يدعى سيكل آدم وليس هي"، مؤكدة أن ما نشر عنها في الهاشتاغ من تحريفها وتعمدها الإساءة غير صحيح.

https://twitter.com/q8B4eJ6SNr5hdKn/status/1225043563173629953

وأيد ناشطون بالفعل ما ذهبت إليه أميرة الناصر، حيث قالوا إنه معروف لأهل المحافظة بهذا الاسم، وأنه مشهور بـ"سيكل آدم" بين الناس.

سكنت في جدة قبل اكثر من ٢٥ سنة وكان أبوي لما نمر من عنده يقول لنا أهل جدة يسمونه سيكل آدم — الشوق (@saad1005) February 5, 2020

الحقيقة هذه العبارة متداوله نوعاً ما في الشارع الحجازي

لكن ينبغي أن نتوقف عن تداولها إحتراماً للنبي آدم عليه السلام

وينبغي للشخص المشهور خاصة أن يكون دقيقاً في اختياراته #اخرسي_اميره_الناصر — . (@jasjas2000) February 5, 2020

يذكر أن أميرة الناصر كانت قد أثارت جدلا قبل نحو 10 أيام؛ بعد إعلانها أنها ستحتفل بطلاقها بدلا من الحزن.