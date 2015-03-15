"عناية مشددة" حكاية واقعية للأزمة السورية (فيديو إرم)

تدور أحداث مسلسل "عناية مشددة" تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وإخراج أحمد ابراهيم أحمد وإنتاج شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني. بين عامي 2013-2014، وتتناول يوميات المواطن السوري في ظل ماتشهده سوريا من تغييرات مختلفة اقتصادية واجتماعية وإنسانية بسبب الحرب الدائرة منذ مارس/ آذار 2011 . وينقل العمل عبر تفاصيل كثيرة صورة الواقع المؤلم الذي يعيشه السوريون كالخطف والنزوح وتحديات الحب والحياة وغيرها من التفاصيل الحياتية الأخرى.

ويشارك في بطولة العمل الذي تم تصويره بين مدينتَي دمشق وطرطوس نخبة من نجوم الدراما السورية منهم عباس النوري، سليم صبري، أيمن رضا، غادة بشور، يامن الحجلي، فادي صبيح، أمانة والي، أندريه سكاف، كرم الشعراني وغيرهم.

ويؤدي أغنية الشارة الفنان آدم. وهي من كلمات الفنان أدهم مرشد. قامت الشركة المنتجة بعرضها بطريقة الفديو كليب متضمناً مشاهد من العمل. قدّمت شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني نسخة منها إلى شبكة إرم الإخبارية.