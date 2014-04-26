مصر تمنع سما المصري من الغناء

أعلن أمين عام صندوق نقابة المهن الموسيقية، خالد بيومي، شطب اسم الراقصة سما المصري من جدول المنتسبين لها، وسحب الترخيص الخاص بالنقابة منها.

وقال بيومي في تصريح خاص لـ"إرم" "إن سما ارتكبت أخطاء فادحة في حق الغناء، عندما اقتبست أغان كثيرة، وأضافت عليها ألفاظاً خادشة للحياء، كما أنها تغني بشكل يسيء للمهنة وللفن المصري".

ونفى بيومي الأخبار التي نشرت أخيرا، عن سحب نقابة الموسيقيين ترخيص قناة "فلول" التابعة للراقصة سما المصري، موضحا، "تدخلنا فقط في الجزء الذي يخصنا، ولكن لم نسحب ترخيص القناة لأننا لسنا الجهة المختصة بذلك".

في المقابل، أكدت الفنانة الاستعراضية سما المصري، أنها سترفع دعوى قضائية ضد نقابة الموسيقيين، لإلغاء قرار منعها من الغناء الذي أصدرته النقابة.