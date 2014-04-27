وائل جسار: الشيخ فضل شاكر لا يقتل نملة

قال الفنان اللبناني وائل جسار: "فضل شاكر فنان حسَّاس، وهو الآن لا يحب أن نقول إنه فنان.. الشيخ فضل شاكر كان مرهف الإحساس، ومن يكون كذلك لا أعتقد أنه يستطيع أن يقتل نملة".

ووجه وائل في روبورتاج مصور مع الإعلامي شادي خليفة، صرخةً إلى كلِّ السياسيين في لبنان، طالباً منهم الالتفات إلى الشعب، قائلاً: "أتمنى أن يصلوا إلى اتفاقٍ رئاسي، فلا أحد يتمنى الفراغ الذي يولّد أزمة ويضع اقتصادنا في الأرض".

أما عن مرشحه للرئاسة فأعلن "مرشَّحي لرئاسة الجمهورية هو من يعمل لمصلحة البلد، لا يوجد في ذهني إسم معيَّن، لكن المهم أن يكون هناك اتفاق عليه من قِبَل كافة الأطراف".

وإثر تصريحه الأخير، الذي أثار جدلاً بعدما أعلن أنه أهم من عاصي الحلاني وراغب علامة وكاظم الساهر، أوضح جسَّار: "لم أقل إني أهم منهم. سُئلت من هو الأهم في مصر، فقلتُ الحقيقة. أنا فعلاً في مصر Number one.