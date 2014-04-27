يسرا اللوزي تستأنف تصوير "دهشة"

أكدت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، أنها استأنفت أخيرا تصوير مشاهدها في مسلسل "دهشة"بمنطقة أبو رواش، عقب عودتها من دبي قبل أيام قليلة، بعد انتهائها من إنجاز بعض مهامها الشخصية هناك.

وقالت يسرا في تصريحات خاصة لـ"إرم" أنها انتقلت إلى ديكور منزل شخصية عمتها، والتي تجسدها الفنانة عايدة عبد العزيز، حيث يجمعهما عدد من المشاهد في وجود كلا من حنان مطاوع وسماح السعيد.

وأضافت قائلة: أشعر بجو من الألفة داخل البلاتوه رغم حرارة الجو، ولكن رغبتنا في تقديم عمل محترم للجمهور يجعلنا نتحامل على أنفسنا في أحيان كثيرة.

وعن تفاصيل دورها قالت: أجسد شخصية ابنة الفنان يحيى الفخراني، التي تهرب من منزله، نظرا لرغبتها في الزواج من ابن عمها، حيث يعارض والدها هذه الزيجة، مما يدخلها في صراع معه، ومن هنا تتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة "دهشة" كل من يحيى الفخراني و فتحي عبد الوهاب و نبيل الحلفاوي وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.