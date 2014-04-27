مي سليم تنفي وجود خلاف مع هنا شيحة

نفت الفنانة مي سليم وجود أي خلاف مع هنا شيحة بسبب وجودها في مسلسل "الصياد"، في نفس الدور الذى كانت ستلعبه هنا في أحداث العمل.

وأكدت مي لـ "إرم" أن علاقتها بهنا طيبة ولا صحة لما نُشر حول وجود خلاف بينهما.

وقالت مي: "هنا اعتذرت عن الدور الذي عُرض عليها فى الصياد، وأنا قبلت الدور، كما أن الأدوار التمثيلية عرض وطلب، وأعتقد أن هذا أمر طبيعى وليس شيء غريب".

وأضاف مي: "أول مرة أجتمع مع يوسف شريف في عمل، وهو فنان مُتميز وأنا سعيدة بالتواجد معه تحت سقف عمل واحد".

ومن ناحية أخرى تواصل مي تصوير بقية مشاهدها فى مسلسل "جبل الحلال" و "فرق توقيت"، حيث ستُطل مي في رمضان المُقبل بثلاث أعمال مختلفة.