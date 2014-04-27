دينا الجارحي ترفض الإغراء

عبرت الممثلة الشابة دينا الجارحي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الصندوق الأسود"، وهو من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر، وقالت إن العمل يضم مجموعة متميزة من الفنانين الكبار تتطلع إلى الاستفادة من خبراتهم التمثيلية.

وعن دورها، أكدت أنها تجسد دور صديقة بطلة المسلسل رانيا يوسف، وبسبب شخصيتها القوية تقف بجوار صديقتها في أزمتها بعد أن تتورط في جريمة قتل وتحاول مساعدتها على إثبات براءتها.

وحول مشاركتها في مسلسل "المرافعة" الذي كتبه تامر عبد المنعم، وأخرجه عمر الشيخ، أكدت أن المسلسل سيكون علامة فارقة في تاريخها الفني، لما يحمله من قضية مثيرة سوف تستحوذ على اهتمام المشاهدين.

وعن دورها، أوضحت أنها تلعب دور فتاة فقيرة تحاول التمرد على وضعها المعيشي من خلال العمل كموديل في ملهى ليلي، ولا يوجد عندها خطوط حمراء في كسب المال ولو بطرق غير شريفة.

وحول كيفية اختيارها لأدوارها، أكدت أنها تحاول اختيار ما يناسبها من أعمال فنية، مشيرة إلى أنها ترفض أدوار الإغراء، وتتمنى أن تقدم فنا يحمل رسالة هادفة للمشاهدين.