تايلور سويفت تتبرع لطفلة مصابة بالسرطان

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تأثرت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بعد مشاهدة فيديو الطفلة " نعومي" الذي ترقص فيه على أغنيتها الأخيرة Bad Blood (دم فاسد) ، فقررت مساعدة عائلتها في مصاريف علاجها من سرطان الدم.

وقامت المغنية الفائزة بلقب أجمل امرأة والأكثر دخلا رفقة صديقها عن سنة 2014 ، بوضع 50 ألف دولار في حساب الموقع الخاص بالتبرعات في تاريخ 8 تموز/يوليو ، على أن يسلم المبلغ على دفعات قيمتها 15 ألفا و 5000 دولار.

ولن تتمكن المريضة التي لم تتجاوز 11 عاما من حضور السهرة التي ستحييها مغنيتها المفضلة بسبب حالتها الصحية التي تمنعها من مغادرة المستشفى ، إلا أنها تلقت رسالة رقيقة من تايلور سويفت جاء فيها: " إلى ناعومي الرائعة الشجاعة، أنا آسفة لأنك لن تحضري الحفل لكن ستكون هناك حفلات أخرى ، لنركز على شفائك ، إليك مني أحضان كبيرة أنت وأسرتك".