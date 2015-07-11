منة تيسير: التمثيل مع السقا في "ذهاب وعودة" شرف كبير

أعربت الفنانة المصرية منة بدر تيسير، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل "ذهاب وعودة" مع مواطنها النجم أحمد السقا، مؤكدة أن هذا شرف كبير لها، خاصة أن نسبة مشاهدته مرتفعة، وأي ممثل يعمل معه يستفاد من جمهوره العريض.

وقالت منة، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، إن ما جذبها في الدور أنه مختلف تمامًا عن شخصيتها وشكلها، حيث لم تقدم دور فتاة سلوكها غير منضبط من قبل.

ومن جانب آخر، كشفت النجمة الشابة أنها رفضت عدة عروض سينمائية، بعد مشاركتها ببطولة فيلم "الغابة" لأنها كانت تبحث عن أعمال هامة مثله، حتى وافقت على فيلمي "ورق طاير" و"يوم سعيد" مضيفة أنها منشغلة بتصويرهما في الوقت الحالي.