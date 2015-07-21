صرصار فوق رأس نيللي كريم على الهواء (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم، لموقف محرج، على الهواء، خلال استضافتها ببرنامج "رايتنج رمضان" على قناة "أبو ظبي" حيث هاجم "صرصار" شعرها، دون أن تشعر.

وحاولت المؤلفة مريم ناعوم، التي كانت تجلس معها على الهواء، أن تنبه النجمة الشابة بما يسير فوق رأسها، ولكنها لم تستطع.

واضطر مقدم البرنامج في النهاية، وسام بريدي، إلى التوجه لنيللي، وإزاحة الصرصار من فوق شعرها، دون أن تفهم ما يحدث، ورددت: "في إيه ؟".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، الفيديو بكثافة، وأكدوا ساخرين أن ما حدث للفنانة الشابة على الهواء بسبب "عين الحسود"، بعد نجاح مسلسلها الجديد "تحت السيطرة".