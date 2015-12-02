فادية عبد الغني تنتقد حال السينما المصرية (فيديو إرم)‎

قالت الفنانة المصرية فادية عبد الغني، إن حال السينما في الوقت الحالي غير جيد، بسبب نوعية الأفلام المقدمة، مشيرة إلى أن الجمهور مثل "الشخص الجائع" الذي يأكل كل ما يقدم إليه، دون تمييز بين الجيد والرديء".

وأضافت فادية، في مقابلة خاصة مع شبكة إرم الإخبارية، أن السينما تحتاج إلى مناقشة وعرض موضوعات جديدة وقوية، تمس حال الناس، ولكن بدون إسفاف، موضحة أن السينما لابد أن تغرز القيم الحميدة والأخلاق الرفيعة، التي بدأت تختفي من مجتمعنا.

ومن جانب آخر، أكدت النجمة القديرة، أن الانتخابات البرلمانية في مصر، هي آخر خطوة في خارطة الطريق، متمنية أن يختار الناخبون، الشخص الجيد والمناسب، الذي يخدم بلده، خاصة في هذا التوقيت العصيب.