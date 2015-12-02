إيمي: انتظروني قريباً في السينما والتلفزيون (فيديو إرم)

قالت الفنانة إيمي إنها ستكون موجودة وبقوة خلال شهر رمضان القادم، من خلال مسلسل جديد لها، مضيفة أنها لن تقدم جديداً في مجال الغناء في الفترة المقبلة.

وأكدت الفنانة الشابة، في لقاء خاص مع شبكة إرم الإخبارية، أنها في هذه المرحلة تركز جيدا في موضوع التمثيل فقط، موضحة أنها تحاول أن تختار الأدوار الجيدة التي تلاؤمها وتلاءم شخصيتها ويكون لهاد أثر جيد عند الجمهور.

وأضافت إيمي أن الوضع على الساحة الغنائية يجعلها لا تفكر أبدا في إصدار ألبوم كامل في الفترة المقبلة، بسبب السرقة الموجودة من الإنترنت، موضحة أنه من الممكن أن تصدر أغنية "سينغل".