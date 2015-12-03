وفاء عامر: سوريا عادت إلى الساحة العربية (فيديو إرم)

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها تحترم تاريخها الفني، ولذلك لا تؤدي أي دور إلا إذا كانت مقتنعة به، مضيفة أنها لا تقدم أفلاما تجارية كما يقال، بدليل فيلمها الجديد "الليلة الكبيرة" ودخوله مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وقالت النجمة الكبيرة، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، إنها سعيدة بنجاح مهرجان القاهرة السينمائي وما حققته الأفلام العربية من جوائز فيه، مضيفة أن حصول فيلم سوري على جائزة المهرجان يدل على عودة سوريا إلى الساحة الفنية العربية

وأضافت وفاء عامر أن الدور الذي لعبته في فيلم "الليلة الكبيرة" جديد عليها، متمنية أن يحظى الفيلم عند عرضه بإعجاب المشاهدين ويحقق النجاح المطلوب