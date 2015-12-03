فنانة مصرية تؤكد أن جمالها لن يدفعها للإغراء

قالت الفنانة إيناس النجار إنها تحاول دائما عدم تكرار أدوارها وتقديم أدوار جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أن انطباع المنتجين عنها في كونها ممثلة إغراء يزعجها كثيرا، فهي لا تريد أن تحصر نفسها في هذه الأدوار.

وأكدت النجمة الشابة، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، أنها تدقق جدا في اختيار أدوارها حتى لا تشعر مستقبلا بالحرج أمام ابنتها أو أسرتها على أي دور قامت به يسيء إليها، مضيفة أنه تم عرض عدة أعمال عليها في الفترة الأخيرة، ولكنها رفضتها.

وأضافت إيناس النجار، أن الفنان لا بد أن يقدم كل الشخصيات والألوان الدرامية، ولكن يجب أن يحترم عقلية المشاهد، مضيفة أنها على استعداد لأن تبقى دون عمل، على أن تقدم أعمالًا تافهة لمجرد التواجد فقط.