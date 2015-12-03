داليا البحيري تستعد لـ"يوميات زوجة مفروسة2 " (فيديو إرم)

أكدت الفنانة داليا البحيري، أنها ستبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، في أوائل يناير، مضيفة أن المسلسل قدمها بصورة كوميدية، ولاقى نجاحًا كبيرًا، مما شجعها على تصوير جزء ثانٍ في العام المقبل.

وقالت النجمة المصرية، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، إنها تلقت عرضًا لعمل مسرحيات كثيرة، ولكنها رفضت، لأن المسرح يحتاج إلى تفرغ تام لتقديم عمل جيد يجذب المشاهد ويحترم عقليته.

وأضافت داليا البحيري أنها اشتاقت للعمل في السينما، مؤكدة أنها تحترم جمهورها وتاريخها الفني، لذلك لن تقدم أي عمل سينمائي لمجرد التواجد فقط، ولكن يجب أن يكون عملًا مميزًا يضيف إلى رصيدها الفني.