عمر السعيد: "خانة اليكّ" يقدمني بشكل مختلف (فيديو إرم)

قال الفنان عمر السعيد، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "خانة اليكّ"، موضحًا أنه يجسد في الفيلم دورًا جديدًا عليه، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الدور في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الفيلم يدور حول خمسة أشخاص يقعون في مشكلة، ويحاولون الخروج منها.

وأكد الفنان المصري، في لقاء خاص لشبكة إرم الإخبارية، أن "خانة اليكّ" من أفلام الإثارة والتشويق، والتي تجذب المشاهد حتى آخر دقيقة، مشيرًا إلى أنه سعيد بالعمل من نجوم الفيلم، مثل محمد شاهين، ومحمد فراج، ورامز أمير، ونبيل عيسى.

وأضاف السعيد أن المخرجين حصروه في أدوار العنف و"الشقاوة"، لكنه يحاول تقديم كل شخصية بشكل مختلف عن الآخر، مؤكدًا أنه يجسد شخصية "نصر الديك"، وهي شخصية رجل هجام ولكنه يتم القبض عليه بسبب طيبته، عكس تجسيده لشخصية "خالد الليثي" الذي يتسم بـ"النذالة" مع أصدقائه.