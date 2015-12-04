رشا أمين: "البيوت أسرار" يناقش عالم الجريمة باحتراف (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية رشا أمين، إن مسلسلها "البيوت أسرار" صنع طفرة في مجال الدراما التلفزيونية، بعدما كسر حاجز احتكار السينما لعالم الجريمة، مشيرة إلى أنه أول عمل يناقش الجريمة بصورة درامية احترافية على الشاشة الصغيرة، في الوطن العربي.

وأضافت الفنانة الشابة، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، أنها سعيدة بنجاح المسلسل، وتحقيق هذا المردود، مؤكدة أن أبطال العمل أخلصوا وبذلوا مجهودًا كبيرًا، لكي يخرج بهذا الشكل، الذي نال إعجاب النقاد والجمهور.

كما أبدت رشا، سعادتها بالتعامل مع النجوم الذين شاركوا في العمل، وخصت بالذكر النجمة شيري عادل، لافتة إلى أن المسلسل تجربة شبابية مميزة، جمعت عددًا كبيرًا من المواهب الصاعدة، وتم تقديمهم بصورة جيدة للجمهور.

يذكر، أن الفنانة رشا أمين شاركت في عدة أعمال مميزة، منها "قصة صفية "، و"عمارة يعقوبيان" و"آدم وجميلة".