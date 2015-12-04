محمد ثروت: التلفزيون المصري في غيبوبة (فيديو إرم)

قال الفنان المصري محمد ثروت، إن التلفزيون المصري في غيبوبة تامة، لأن لديه كمية كبيرة جداً من أغاني برامج الأطفال، تساعد على توجيه الطفل وتأسيسه بطريقة سليمة، ولكن للأسف لم تتم إذاعتها حتى الآن، لعدم وجود مساحة.

وأضاف ثروت، في لقاء خاص مع شبكة إرم الإخبارية، أنه قدم أغنية وطنية جديد باسم "شدة وحتزول"، بسبب الأحداث التي تمر بها مصر، مؤكداً أن هناك أغان وطنية كثيرة، ولكن المشكلة تكمن في عدم إذاعتها، وهذا هو السؤال المحير، لأن مصر تحتاج في الفترة الحالية لشد عزم الشباب، وإعلاء روح الوطنية، ويوجد تقصير كبير من التليفزيون المصري لعدم إذاعة هذه النوعية من الأغاني الوطنية.

وتابع: "نحتاج إلى أن نتكاتف كلنا في هذه الفترة، كل واحد بطريقته، ونحتاج إلى اصطفاف وطني لمواجهة كل التحديات التي تواجه مصر، والمكائد التي تدبر لها سواء من الداخل أو الخارج".

يذكر أن الفنان محمد ثروت، قدم أعمالاً فنية للأطفال، وأغان وطنية كثيرة، منها: "جدو علي، مصريتنا وطنيتنا، مصر يا أم الدنيا، بلدي".