صابرين: أعود للسينما بـ "الماء والخضرة والوجه الحسن" (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية صابرين، إنها تعشق السينما، التي غابت عنها لفترة طويلة جداً، مؤكدة أنها ستعود بفيلم جديد، مع المخرج الكبير يسري نصر الله، بعنوان: " الماء والخضرة والوجه الحسن" وأبدت ثقتها في إعجاب الجمهور به.

وأضافت صابرين في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، أن مسلسلها الأخير "أوراق التوت"، من أحب الأعمال الفنية التي قدمتها، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية، موضحة أنها أقدمت على هذا العمل، لأنه يمثل إضافة كبيرة لها ولتاريخها الفني، كما يتميز بأن الحوار مكتوب باللغة العربية، ويشرح فترة زمنية حساسة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية.

وتابعت، أنها وصلت إلى مكانة كبيرة عند الجمهور، ما يدفعها إلى التدقيق في اختيار أعمالها، لكي تحافظ على صورتها، وحب الناس لها، رافضة قبول أي عمل لمجرد التواجد فقط، وهذا هو سبب قلة أعمالها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن صابرين، قدمت أعمالاً حققت نجاحاً كبيراً، منها؛ أم كلثوم، ودكتور أمراض نسا، وشيخ العرب همام.