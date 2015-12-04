هاني رمزي "مذيع" في رمضان ( فيديو إرم)

قال الفنان المصري هاني رمزي إنه سوف يطل على جمهوره بشكل مختلف في رمضان المقبل، مشيرا إلى أنه سيبدأ التحضير لبرنامج لم يستقر على مضمونه حتى الآن.

وأضاف رمزي في لقاء خاص مع شبكة إرم الإخبارية، أنه اشتاق أيضا لتقديم عمل على مسرحي يعيد به الجمهور إلى المسرح، مؤكدا أن أي عمل مسرحي يحتاج إلى تفرغ تام من الفنان وهو ما لا يتوافر لديه بسبب ارتباطه بأعمال أخرى في الوقت الحالي.

ومن جانب آخر، أكد الفنان الكوميدي أنه يخوض حاليا عملا دراميا، بمشاركة عدد من النجوم الكبار سيعرض في شهر رمضان المقبل خاصة أن خريطة الدراما بدأت تتغير، وهناك أعمال كثيرة قيمة بدأت تعرض بعد انتهاء الشهر الكريم وحققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن الفنان هاني رمزي قدم أعمالا كوميدية كثيرة منها أفلام "نمس بوند"، "نوم الثلاثاء"، "أسد وأربع قطط" و"أبو العربي".