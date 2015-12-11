شيماء سيف: انتظروني بشكل جديد في "البيوت أسرار" (فيديو إرم)

قالت الفنانة شيماء سيف، إن المخرج كريم العدل قام بترشيحها لتكون ضمن أبطال مسلسل "البيوت أسرار"، مضيفة أن الدور تراجيدي وليس كوميديًا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تلعب فيها دورًا بعيدًا عن الكوميديا، مؤكدة ثقتها في المخرج كريم العدل.

وأضافت الفنانة المصرية، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، أنها سعيدة لنجاح برنامجها الجديد "نفسنة"، والذي تقدمه مع الفنانتين انتصار وهايدي، مؤكدة أنها ليست مذيعة، فهي لا تمتلك الإمكانيات الخاصة لتكون مذيعة، ولكنها تقدم البرنامج على طبيعتها وبأسلوبها كفنانة فقط.

وأشارت شيماء سيف إلى أنها تقوم حاليا بتصوير فيلم جديد مع الفنانة الكوميدية ياسمين عبد العزيز، يحمل عنوان "عصمت أبو شنب"، رافضة الإفصاح عن تفاصيل الدور في الوقت الحالي.