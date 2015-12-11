حلمي بكر يقاضي لطيفة ويتوعدها بفضح أسرارها (فيديو)

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أكد الموسيقار المصري حلمي بكر، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الفنانة التونسية لطيفة، بسبب تصريحاتها في برومو برنامج "100 سؤال".

وأوضح بكر، أن ما صرحت به لطيفة في برومو الحلقة فقط، يكفي لمحاكمتها بتهمة السبّ والقذف، مشيرًا إلى أنه لن يتنازل عن حقه.

وأضاف، أنه سيكشف الكثير من الأسرار التي يعرفها عن المطربة التونسية، خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة كبيرة لجمهورها.

وكانت لطيفة، قد ردت على تصريح سابق لبكر، بشأن إعجاب الموسيقار محمد عبد الوهاب بساقيها، قائلة: "احترم نفسك، وعيب ما تقوله، واحترم تاريخ الموسيقار محمد عبد الوهاب".