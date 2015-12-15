لقاء سويدان: الحكومة أخذت حقي من حسين فهمي (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية، لقاء سويدان، إن موضوع طلاقها من النجم حسين فهمي، يعتبر صفحة في حياتها وانتهت، مشيرة إلى أن طليقها عرقل تنفيذ الأحكام التي صدرت من المحكمة، ما اضطرها للجوء إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي.

وأضافت سويدان في لقاء خاص مع شبكة إرم الإخبارية، أن الفنان من الممكن أن تتعرض حياته العائلية للفشل مثل أي إنسان عادي، موضحة أن أهم شيء هو الانفصال بشكل محترم، وبه تفاهم من الطرفين.

وتابعت: "فكرة الارتباط مرة أخرى لا تشغلني في الوقت الحاضر"، مشيرة إلى أنها ستعلن للجميع إذا ارتبطت مرة أخرى.

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان، شاركت في أعمال فنية عديدة، منها: أستاذ ورئيس قسم، الوسواس، أريد رجلاً.