تتيانا: زوجي ليس له فضل عليّ (فيديو إرم)

أكدت الفنانة اللبنانية تتيانا، أن هناك أعمالًا كثيرة قامت ببطولتها ونالت إعجاب النقاد والجمهور، ولم يكن مخرج هذه الأعمال هو زوجها أكرم فريد، موضحة أنها لا توجد لديها أي مشكلة عندما يربطوا اسمها باسم زوجها في أي عمل تقوم به، وأن ينسبوا أي نجاح تحرزه لزوجها.

وأشارت النجمة، في حوار خاص لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن دورها في مسلسل "ساحرة الجنوب"، والذي قدمت فيه دور الصعيدية، كان أولى خطواتها إلى النجاح وبداية نضوجها الفني.

وأضافت تتيانا أنها تسعى دائما إلى تجسيد أدوار مختلفة عن بعضها، لكي لا تكرر نفسها وحتى يراها جمهورها في كل الأدوار التراجيدية أو الكوميدية، مؤكدة أنها لا تريد أن يحصرها الجمهور أو المخرجون في شكل واحد.