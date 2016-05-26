نجوى كرم تتألق بافتتاح معرض للأزياء في دبي

نجوى كرم تتألق بافتتاح معرض للأزياء...

يبقى الجمال لعبة المرأة تتفنن في تدويره بما يتناسب وذوقها وسوسن وليد أنجح من يقود شراع هذه اللعبة في الاتجاه الصحيح.

المصدر: نقلا عن موقع فوشيا

تألقت شمس الغنية  الفنانة نجوى كرم وهي تفتتح محل "SW ONE " في دبي يوم أمس، لصاحبته سيدة الأعمال سوسن وليد، وحضر حفل الافتتاح  مجموعة متميزة من وجوه المجتمع وأهل الصحافة والإعلام، حيث تميز الحفل بتنوع القطع المعروضة والتي تحمل توقيع كبار المصممين العالميين، وقد وضعت سوسن لمستها السحرية، ويشكل هذا المتجر الخطوة الأولى في رحلة التوأمة بين المرأة العربية والموضة العالمية.

ALI_2719 (1)

حضر حفل الافتتاح في منطقة الجميرة في دبي مجموعة متميزة من أهل الصحافة والإعلام الذين أثنوا بدورهم على تجربة سوسن وليد مع الموضة مثل لجين عمران ومهيرة عبد العزيز ولين وطفا إلخ، واعتبروا أن هذه الخطوه ستكون بمثابة مفتاح سحري يتيح للمرأة أن تبدو متأنقة في جميع اختياراتها.

وأبدت الفنانة نجوى كرم إعجابها بـ sw واعتبرت أن وجود مثل هذه الأفكار في مجتمعاتنا العربية يقرب المسافة بين المرأة والموضة العالمية، ويسهل الطريق أمام الباحثات عن الجمال الراقي في الحصول على الطلة الأجمل.

تميز حفل الافتتاح بتنوع القطع المعروضة والتي تحمل توقيع كبار المصممين العالميين، وقد وضعت سوسن لمستها السحرية والراقية التي تحول كل امرأة إلى أميرة يحيطها الذوق والجمال والسحر في كل اتجاه.

ALI_3075 ALI_2936 ALI_2878 ALI_2806 ALI_2794 ALI_2806 ALI_2878 ALI_2936 ALI_3075 ALI_2794 ALI_1988  ALI_1988

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الإمارات
دبي
نجوى كرم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث