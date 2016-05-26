نجوى كرم تتألق بافتتاح معرض للأزياء في دبي

تألقت شمس الغنية الفنانة نجوى كرم وهي تفتتح محل "SW ONE " في دبي يوم أمس، لصاحبته سيدة الأعمال سوسن وليد، وحضر حفل الافتتاح مجموعة متميزة من وجوه المجتمع وأهل الصحافة والإعلام، حيث تميز الحفل بتنوع القطع المعروضة والتي تحمل توقيع كبار المصممين العالميين، وقد وضعت سوسن لمستها السحرية، ويشكل هذا المتجر الخطوة الأولى في رحلة التوأمة بين المرأة العربية والموضة العالمية.

حضر حفل الافتتاح في منطقة الجميرة في دبي مجموعة متميزة من أهل الصحافة والإعلام الذين أثنوا بدورهم على تجربة سوسن وليد مع الموضة مثل لجين عمران ومهيرة عبد العزيز ولين وطفا إلخ، واعتبروا أن هذه الخطوه ستكون بمثابة مفتاح سحري يتيح للمرأة أن تبدو متأنقة في جميع اختياراتها.

وأبدت الفنانة نجوى كرم إعجابها بـ sw واعتبرت أن وجود مثل هذه الأفكار في مجتمعاتنا العربية يقرب المسافة بين المرأة والموضة العالمية، ويسهل الطريق أمام الباحثات عن الجمال الراقي في الحصول على الطلة الأجمل.

تميز حفل الافتتاح بتنوع القطع المعروضة والتي تحمل توقيع كبار المصممين العالميين، وقد وضعت سوسن لمستها السحرية والراقية التي تحول كل امرأة إلى أميرة يحيطها الذوق والجمال والسحر في كل اتجاه.