قبلة لطيفة التونسية تثير جدلاً في جرش

لم تمر الصور التي نشرتها وسائل إعلام إلكترونية أردنية، لمدير مهرجان جرش محمد أبوسماقة وهو يمسك بيد الفنانة التونسية الشهيرة لطيفة، بشكل عادي، إذ أثارت جدلا واسعًا في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي للمطربة التونسية التي تشارك بالمهرجان الشهير، قام مدير المهرجان محمد أبو سماقة بمسك يد الضيفة لحمايتها وسط زحام من الفضوليين والمتطفلين والإعلاميين.

كما طال الجدل صورة أخرى لعمدة العاصمة عمان/ الرئيس الأعلى للجنة تنظيم المهرجان عقل بلتاجي، وهو يطبع قبلة بريئة على جبين الفنانة التونسية خلال افتتاح المهرجان.

كما تم تداول صورة أخرى للفنانة نداء شرارة وهي ترسل "قبلة على الهواء" للجمهور خلال غنائها على المدرج الجنوبي.

وتهكم العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الصور، ودافع عنها آخرون، وهاجمها البعض بحجة أنها غير لائقة.

ويشهد الشارع الأردني حالة من الخلاف حول المهرجان العريق، إذ يواجه انتقادات حادة دعت لوقفه من السلفيين وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، فيما يدافع عن بقائه عدد كبير من مثقفي وفناني البلاد.

https://www.youtube.com/watch?v=f6ijVF6PPcg