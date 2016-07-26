هيفاء وهبي تطرح أغنية "أهضم خبرية" (فيديو)‎

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة "أهضم خبرية"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وتقول هيفاء في مطلع الأغنية : "أحلى وأهضم خبرية.. جاى يمرقها عليا، قال هو بعمرو ما خان.. مغروم ودايب فيا وأنا بعرف طبع الرجال مثل المياه في الغربال، بيكذب بكل الأحوال، صبح وضهر وعاشية".

وأحيت النجمة اللبنانية، حفلا غنائيا كبيرا، مساء الخميس الماضي، على مسرح " 6IX Degrees" بالساحل الشمالي.

من جانب آخر أعلنت وهبي عن تعاقدها بشكل رسمي على مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان 2017، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

https://www.youtube.com/watch?v=ChaMUSc1D6U