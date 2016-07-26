حورية فرغلي تلقن الساخرين من شكلها درسًا قاسيًا (صور)

قررت الفنانة المصرية حورية فرغلي أن تخرج عن صمتها، وترد على التعليقات الساخرة من صورها التي تنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

وعلق أحد متابعي فرغلي على صورتها التي نشرتها وهي بصحبة الفنانة نيللي كريم، قائلا: "بقيتي شبه مايكل جاكسون"، وسريعا ما ردت عليه: " يا ريتني في ربع نجاح مايكل جاكسون وأظن أن الناس حبت فنه أكتر مش شكله".

ووجهت حورية رسالة للساخرين من شكلها، قائلة : "اللي مش عجبه شكلي يتكلم مع ربنا لأنه هو اللي خلاني كده وأنا راضية والحمد الله".

من جانب آخر كرم اتحاد الإذاعة والتلفزيون الفنانة حورية فرغلي، كأحسن ممثلة لعام 2016 ومنحها درع تكريم من التلفزيون المصري عن مجمل أعمالها، خاصة دورها في مسلسل "ساحرة الجنوب".