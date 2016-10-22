عفاف شعيب: أرفض المسلسلات الطويلة إلا في هذه الحالة (فيديو إرم)

علقت الفنانة المصرية، عفاف شعيب، على الأعمال الدرامية التلفزيونية، التي تتكون من أجزاء كثيرة، وتلك التي يتجاوز عدد حقاتها 60 و 70 حلقة.

وقالت في لقاء خاص مع شبكة "إرم نيوز"، إن المسلسلات قبل سنوات، كانت تمتع الجمهور، رغم أن عدد حلقاتها كان لا يتجاوز العشرين حلقة، مثل مسلسل "أبوالعلا البشري" للنجم الراحل محمود مرسي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها، رغم أن عدد حلقاته ثمانية عشر حلقة فقط.

وأضافت عفاف شعيب، أنها توافق على المسلسلات الطويلة إذا كانت تتناول مشكلات وقضايا العرب، بشكل عام، حيث يكون هناك جديد دائمًا، بينما ترفض تلك الأعمال التي لا تهدف سوى للربح، وتمتلئ بالحشو الذي لا يخدم العمل نفسه.

ومن جانب آخر، أشارت النجمة الكبيرة، إلى أنها تقرأ حاليًا أكثر من سيناريو، درامي وسينمائي، للاختيار من بينها، ولم تستقر بعد على عمل محدد.