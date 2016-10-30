سميرة عبدالعزيز: هذه الفنانة سيكون لها مستقبل كبير في عالم التمثيل

قالت النجمة المصرية سميرة عبدالعزيز، إن الممثلة الشابة هبة مجدي، هي الفنانة الوحيدة التي سيكون لها مستقبل كبير في مجال الفن، موضحة أنها تتمتع بصفات نجوم الزمن الجميل، من الالتزام والاجتهاد.

وأضافت سميرة، في حوار خاص مع إرم نيوز، أنها لم تتمكن من متابعة جميع الأعمال الدرامية في رمضان الماضي، لافتة إلى أنها شاهدت مسلسلي "جراند أوتيل" و"ونوس"، وأعجبت بهما كثيرًا.

وتابعت الفنانة القديرة: "كثرة الأعمال التلفزيونية أثرت بالسلب على نسب المشاهدة، فمن الخطأ أن ننتج أكثر من 40 مسلسلًا ليتم عرضها فقط في الشهر الكريم".

ومن جانب آخر، كشفت سميرة عبدالعزيز، عن استعدادها لتصوير مسلسل جديد، تدور أحداثه في الصعيد، وهو من إخراج مجدي أبو عميرة، كما ستشارك أيضًا في الجزء الثاني من مسرحية "مخدة الكحل"، التي حصدت جميع جوائز المسرح في العديد من البلاد.