شاهد بالفيديو.. الظهور الأول للفتاة التي أدخلت سعد المجرد إلى السجن

نشرت الشابة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، التي تتهم النجم المغربي سعد المجرد باغتصابها مقطع فيديو خاص تتحدث فيه عن قصتها مع "المعلم".

وقالت الشابة، البالغة من العمر 20سنة، “من حقكم معرفة الحقيقة، وسأكشف عنها أمام القضاء".

وأضافت : وصلتني ملايين الرسائل من أصدقاء سعد ومحبيه يطلبون مني كشف الحقيقة، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب، ولدي تفاصيل كثيرة، لكن لا يمكنني الكشف عنها الآن، ويجب أن أترك القضاء يعمل.

وختمت بالقول : ستعرفون كل شيء..فهذه القصة آلمتني كثيرا

وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت النجم المغربي الشعير سعد المجرد بعد اتهامه بالاغتصاب قبل يوم واحد من حفلته التي كانت مقررة يوم السبت الماضي في باريس.

ووجه المجرد ومحاميه أصابع الاتهام إلى جزائريّين زاعمين تدبيرهم مكيدة له نتيجة مواقفه السياسية وخاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية التي صور فيها آخر كليباته "غلطانة".