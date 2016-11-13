بالصور والفيديو.. مصر تستعد لتشييع محمود عبد العزيز

تشيع مصر، في وقت لاحق اليوم الأحد، جثمان الفنان الكبير محمود عبد العزيز، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر، حيث سيتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية.

ويتلقى نجلا النجم الراحل الفنانان محمد وكريم محمود عبد العزيز، وزوجته الإعلامية بوسي شلبي، العزاء فيه بالمسجد نفسه، يوم الأربعاء المقبل.

ورحل محمود عبد العزيز مساء أمس بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر.

وتوافد العديد من الأهل والأصدقاء والفنانين إلى مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، عقب وفاة الفنان محمود عبد العزيز.

https://www.youtube.com/watch?v=9d8Rj3Pz_f0