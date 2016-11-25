سارة نخلة: الدراما السورية لم تتناول الحرب بشكل كبير (فيديو إرم)

قالت الفنانة السورية، سارة نخلة، إنه رغم الأزمة السورية والحرب المندلعة هناك، إلا أن الدراما السورية لم تتعرض للحرب بشكل كبير على عكس السينما، بدليل الأعمال الدرامية الاجتماعية التي قدمها نجوم الفن في سوريا، ونجحت بعيدًا عن السياسة، مثل تيم حسن، ونادين نجيم في مسلسل "نص يوم"، وقصي خولي، وأمل عرفة، في "جريمة شغف".

وأضافت في لقاء خاص مع "إرم نيوز"، خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ38، أن السينما اهتمت بموضوع الحرب، من خلال أعمال ناقشت الوضع الإنساني للشعب السوري، وكان آخرها فيلم "سوريون"، للمخرج باسل الخطيب، الذي حاول تقديم حلول للوضع القائم في سوريا.

وتابعت نخلة: "إننا كفنانين، يجب علينا إبعاد السياسة عن الفن، لأنه لا يوجد أي شخص، يعرف حقيقة الأوضاع في سوريا، وتدخل الفنانين في السياسة، سيجعلنا نخسر الكثير، ولن نستطيع جميعًا الاتفاق على رأي واحد".

https://www.youtube.com/watch?v=N3877hGBP-k&t=56s