نهال عنبر تطالب الدولة بإنقاذ السينما المصرية (فيديو إرم)

طالبت الفنانة المصرية نهال عنبر، مسؤولي الدولة، بإنقاذ صناعة السينما، وعدم تركها في أيادي المنتجين، مشيرة إلى أنه يجب إنتاج أفلام قوية، دون النظر إلى تحقيق الأرباح.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الدراما التلفزيونية الآن أعلى وأرقى من الفترات السابقة، من حيث الصورة وتكنيك التصوير وطريقة الإخراج".

وأوضحت نهال أن "السينما تحتاج لوقت حتى ترتقي، ويجب الابتعاد عن إنتاج الأفلام التي تتناول العشوائيات وتشويه صورة المرأة المصرية".

وأضافت "أنها ستظهر على شاشة السينما بفيلم جديد، مع الفنان الشاب ماهر عصام، خلال الفترة المقبلة" لافتة إلى أن سبب اختفائها عن الدراما هو "عدم وجود سيناريو جيد، يناسب تاريخها، ويضيف إلى مشوارها الفني".